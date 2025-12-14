Плюс одна пенсія до основної: кому у січні нарахують суттєву надбавку

Деякі українці можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсії. Частина таких надбавок напряму залежить від прожиткового мінімуму, тож з 1 січня 2026 року ці суми автоматично зростуть.

Хто отримає надбавку до пенсії у розмірі 2595 гривень?

Йдеться про спеціальну державну підтримку для громадян, які проживають у зонах відселення, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пише 24 Канал із посиланням на статтю 27 проєкту Державного бюджету на 2026 рік.

Згідно з документом, з 1 січня розмір доплати зросте до 2 595 гривень, оскільки він напряму прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На додаткові кошти можуть розраховувати лише ті пенсіонери, які:

проживали або працювали у зонах відселення на момент аварії 26 квітня 1986 року або перебували там до 1 січня 1993 року;

мають офіційний статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

фактично проживають на відповідних територіях і не працюють за їх межами.

Цікаво! У Пенсійному фонді нагадаои, що у 2025 році розмір щомісячної доплати становить 2 361 гривню.

Кому не підвищать виплати у січні?

Доплату не нараховуватимуть громадянам, які після аварії виїхали із забруднених районів та згодом повернулися, а також тим, хто оселився в цих зонах уже після катастрофи.

Виплата також припиняється у разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування поза нею. Дотримання умов перевіряють через державні реєстри, зокрема демографічні та соціальні бази даних.

Які ще доплати є для пенсіонерів в Україні?

В Україні діє кілька видів доплат до пенсії, які призначаються залежно від віку, стану здоров’я або особливого статусу пенсіонера.