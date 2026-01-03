Пенсії за інвалідністю зростають з січня: хто отримає найбільшу надбавку

З початку 2026 року в Україні зростуть пенсії за інвалідністю. Перерахунок проведуть через підвищення прожиткового мінімуму. Він охопить як військових, так і цивільних отримувачів.

У кого найбільше зросте пенсія з 2026 року?

З 1 січня 2026 року найбільше підвищення пенсій отримають особи з інвалідністю внаслідок війни. Залежно від групи, їхні щомісячні виплати зростуть у середньому на 800 – 1 500 гривень, пише 24 Канал із посиланням на експерта з пенсійних питань Віктора Богданова.

Цікаво Без стажу, проте з виплатами: яку пенсію можна отримувати

Для цивільних осіб з інвалідністю підвищення буде скромнішим та становитиме 234 гривні. Це підвищення матиме автоматичний характер і не потребуватиме додаткових звернень з боку пенсіонерів.

Як зростуть пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни?

Залежно від групи інвалідності щомісячні виплати збільшаться в межах від 800 до 1 500 гривень. Мінімальні розміри пенсій з 1 січня 2026 року становитимуть:

третя група інвалідності отримає 9 340 гривень замість 8 490 гривень (360% прожиткового мінімуму);

друга група – 13 620 гривень проти 12 390 гривень (525%);

перша група – 16 860 гривень замість 15 340 гривень (650%).

Таким чином, навіть мінімальні гарантії для цієї категорії пенсіонерів зростуть синхронно зі зміною державних соціальних стандартів.

Що зміниться для цивільних осіб з інвалідністю?

Для цивільних пенсіонерів із інвалідністю у 2026 році різкого перегляду формули нарахування не передбачено. Як і раніше, розмір виплат визначатиметься у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком:

100% – для першої групи,

90% – для другої,

50% – для третьої.

Водночас законодавство встановлює мінімальну межу: пенсія за інвалідністю не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, зауважує Пенсійний фонд.

Тож для тих цивільних пенсіонерів, які отримували мінімальні 2 360 гривень, із січня 2026 року виплати автоматично зростуть до 2 594 гривень.

Що ще зміниться у 2026 році?