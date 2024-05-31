Ситуація складна: чому зросте тариф на світло вже найближчим часом

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію майже вдвічі вже цього літа, обґрунтовуючи це недостатньою кількістю фінансування для відновлення втрачених потужностей. Що стосується дефіциту електроенергії та відключень світла, то, на думку експерта, їх не поменшає, адже відновлення енергосистеми досить тривалий процес.

Чому підвищать тариф

У коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що чинний тариф на світло не є ринковим. Ціна 2,64 гривні за кіловат для населення може покрити лише доставку електроенергії.

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Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Поточний тариф дозволяє перекривати тільки доставку електроенергії. А постачання, де-факто, виходить нульовим. Це яскравий приклад популізму, який жодним чином не кореспондує з реальною ситуацією. Особливо на тлі того, що зараз по системі били росіяни, вони зруйнували багато генеруючих потужностей, в тому числі і державних.

Фурса зазначив, що тариф для населення перекривають саме державні компанії і їхнього ресурсу недостатньо, аби втримати теперішню ціну електроенергії. Щобільше, енергетичні підприємства самі зараз потребують додаткового фінансування для відновлення після атак росіян.

Чи вплине зростання тарифу на відключення

ЗМІ, спираючись на інформацію з внутрішніх джерел, повідомили , що уряд планує підвищити тариф на електроенергію до 4,80 гривень за кіловат-годину.

Через збільшення тарифу відключень не стане менше. Фурса наголошує, що ремонт це довготривалий процес і зростання вартості електроенергії не стане причиною миттєвої стійкості енергосистеми. Однак, у майбутньому, це допоможе уникнути таких сильних руйнувань.

Довгостроково це збільшить стійкість нашої системи, зробить менше ризиків при подальших атаках і дозволить більше відновити з часом. Знову ж таки, це час, зрозуміло, що це не один тиждень, навіть не один місяць,

– уточнює Фурса.

За прогнозами банкіра, відключення можуть тривати протягом наступних декількох років.