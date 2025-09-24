Мінфін Росії оголосив підвищення ставки ПДВ до 22%. Підприємці припускають, що після цього варто очікувати стибка цін та інфляції.

Чому в Росії можуть зрости ціни?

Підвищення цін очікують одразу після підвищення податку на додану вартість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Також голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін назвав підвищення ПДВ "найнеприємнішою для бізнесу та населення податковою новацією".

Це може призвести до того, ПДВ все ж таки відшкодовується по ланцюжку, але кінцевий споживач його платить. Знову буде інфляція, знову підвищення ставки тощо,

– констатував Шохін.

На якому етапі підвищення ПДВ в Росії?

Підготовлений Мінфіном проєкт бюджету на 2026 рік та плановий період 2027–2028 років передбачає підвищення загальної ставки ПДВ, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Медуза".

Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, повідомив Мінфін. Натомість пільгова ставка ПДВ у 10% зберігається для всіх соціально значущих товарів – продукти харчування, ліки і медична продукція, товари для дітей та інші.

Передбачається, що поправки до Податкового кодексу Росії, що передбачають, серед іншого, підвищення ПДВ, набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Що відомо про бюджет Росії та дефіцит?