Чергове випробування для економіки: в Росії очікують стрибок цін після підвищення ПДВ
- Мінфін Росії оголосив про підвищення податків, а саме ставки ПДВ до 22%, що може спричинити стрибок цін та інфляцію.
- Підвищення ПДВ призначене для фінансування оборони та безпеки, зберігаючи пільгову ставку для соціально значущих товарів.
Мінфін Росії оголосив підвищення ставки ПДВ до 22%. Підприємці припускають, що після цього варто очікувати стибка цін та інфляції.
Чому в Росії можуть зрости ціни?
Підвищення цін очікують одразу після підвищення податку на додану вартість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Також голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін назвав підвищення ПДВ "найнеприємнішою для бізнесу та населення податковою новацією".
Це може призвести до того, ПДВ все ж таки відшкодовується по ланцюжку, але кінцевий споживач його платить. Знову буде інфляція, знову підвищення ставки тощо,
– констатував Шохін.
На якому етапі підвищення ПДВ в Росії?
Підготовлений Мінфіном проєкт бюджету на 2026 рік та плановий період 2027–2028 років передбачає підвищення загальної ставки ПДВ, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Медуза".
Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, повідомив Мінфін. Натомість пільгова ставка ПДВ у 10% зберігається для всіх соціально значущих товарів – продукти харчування, ліки і медична продукція, товари для дітей та інші.
Передбачається, що поправки до Податкового кодексу Росії, що передбачають, серед іншого, підвищення ПДВ, набудуть чинності з 1 січня 2026 року.
Що відомо про бюджет Росії та дефіцит?
Бюджет Росії перебуває на борговій голці. Російський Мінфін оголосив, що збільшуватиме розмір позик, що зараз надається. Там додають, що борг нібито нарощуватимуть у розумних межах. Водночас у цій ситуації є й поганий бік, а саме те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни.
Разом з тим росіян закликали готуватися до 5-8 років життя з "воєнним бюджетом". Витрати на оборону становлять третину федерального бюджету на 2025 рік, а сукупні витрати на оборону та безпеку сягають 17 трильйонів рублів.
Росія може підвищити податок на додану вартість з 20% до 22% через великий дефіцит бюджету, щоб отримати додатково 1 трильйон рублів щорічно. Підвищення ПДВ може загнати інфляцію, зменшити обіг готівки та ослабити купівельну спроможність населення, ускладнюючи економічне зростання.