Очередное испытание для экономики: в России ожидают скачок цен после повышения НДС
- Минфин России объявил о повышении налогов, а именно ставки НДС до 22%, что может вызвать скачок цен и инфляцию.
- Повышение НДС предназначено для финансирования обороны и безопасности, сохраняя льготную ставку для социально значимых товаров.
Минфин России объявил повышение ставки НДС до 22%. Предприниматели предполагают, что после этого стоит ожидать скачка цен и инфляции.
Почему в России могут вырасти цены?
Повышение цен ожидают сразу после повышения налога на добавленную стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Смотрите также Дефицит бюджета растет: в России готовят новый удар по бизнесу и населению
Также председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией".
Это может привести к тому, НДС все же возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит. Опять будет инфляция, снова повышение ставки и т.д,
– констатировал Шохин.
На каком этапе повышение НДС в России?
Подготовленный Минфином проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусматривает повышение общей ставки НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Медуза".
Средства, которые принесет повышение НДС, прежде всего предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, сообщил Минфин. Зато льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.
Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие, среди прочего, повышение НДС, вступят в силу с 1 января 2026 года.
Что известно о бюджете России и дефиците?
Бюджет России находится на долговой игле. Российский Минфин объявил, что будет увеличивать размер займов, что сейчас предоставляется. Там добавляют, что долг якобы будут наращивать в разумных пределах. В то же время в этой ситуации есть и плохая сторона, а именно то, что инфляция ударяет в первую очередь по вкладчикам банков, по населению страны.
Вместе с тем россиян призвали готовиться к 5-8 годам жизни с "военным бюджетом". Расходы на оборону составляют треть федерального бюджета на 2025 год, а совокупные расходы на оборону и безопасность достигают 17 триллионов рублей.
Россия может повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22% из-за большого дефицита бюджета, чтобы получить дополнительно 1 триллион рублей ежегодно. Повышение НДС может загнать инфляцию, уменьшить оборот наличности и ослабить покупательную способность населения, затрудняя экономический рост.