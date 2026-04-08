Розслідування щодо цін на пальне: в АМКУ розповіли про результати перевірки

Очільник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко у Верховній Раді розповів про розслідування щодо зростання цін на світлі нафтопродукти. Він заявив, що стали відомі попередні результати перевірки.

Що відомо про розслідування Антимонопольного комітету?

АМКУ не виявив доказів змови на ринку палива, про що пише Суспільне.

Кириленко зазначив, що підвищення вартості пального зумовлене ринковими факторами. І вони є об’єктивними.

Павло Кириленко Очільник АМКУ Антимонопольним комітетом України на підставі отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін.

Згідно зі словами глави АМКУ, розслідування триває майже місяць – ще з 9 березня. Комітет збирає та аналізує дані, проводить консультації з урядом та зустрічі з керівництвом ключових операторів АЗС.

Оператори заявляють: через зростання витрат та падіння рентабельності готові знизити ціни.

Павло Кириленко пояснив, що підвищення цін обумовлене:

зростанням собівартості пального; коливанням курсу національної валюти; збільшенням логістичних витрат та митних платежів.

Крім того, всі українські оператори закуповують майже все пальне в країнах Європи. І це теж впливає на ціни на пальне.

Кириленко зазначив: ринок нафтопродуктів в Україні є вільним і нерегульованим. Але розслідування АМКУ не є інструментом регулювання цін.

Водночас схожа ситуація спостерігається в країнах Євросоюзу. Але антимонопольні органи не відкривали аналогічних справ.

У жодній з них антимонопольні органи не прийняли рішення навіть про відкриття справи. Вони спостерігають і застосовують свої інструменти щодо регулювання форсу, підтягуються до ситуації, там де введено регулювання в окремих країнах Європи,

– сказав очільник АМКУ.

Зауважте! Водночас прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що ціни на пальне мають незабаром знизитися. Вона пояснила, що фіксується зниження котирувань на основних біржах. Зокрема Укрнафта вже відреагувала та розпочала зниження цін. Аналогічна реакція має бути й від інших учасників ринку.

