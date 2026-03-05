Що відбувається з цінами на пальне на АЗС?

Термін АЗС дали дуже стислий, про що розповів голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Станції повинні пояснити причини підвищення цін на пальне, а також на скраплений природного газу. Термін – три дні.

Термін наданий всім учасникам реалізації ринку світлих нафтопродуктів, саме для того, щоб отримати вже офіційну інформацію щодо причин підстав підвищення цін на нафтопродукти і в тому числі на скраплений газ,

– сказав Кириленко.

Після отримання інформації комітет проведе оперативний аналіз, та перевірить, чи були підставити для зміни цін.

Нагадаємо, що ціни на бензин злітають на тлі подій на Близькому Сході. Однак експерти застерігають – учасники ринку хочуть добре заробити, доки це можливо.

У середу, 4 березня, ситуацію прокоментував голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев Голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Хочу звернутися до представників паливного ринку. Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток. Водночас в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Він додав, що всі все розуміють. І стрибок цін на паливо, яке зараз продають, наразі "має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу".

Гетманцев закликав схаменутися та попросив не змушувати його звертатися до Антимонопольного комітету.

Що ще слід знати про чинні події?