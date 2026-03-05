Что происходит с ценами на топливо на АЗС?
Срок АЗС дали очень сжатый, о чем рассказал председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.
Читайте также Цены на бензин взлетели на 5 – 6 гривен за литр: как сети АЗК объясняют подорожание
Станции должны объяснить причины повышения цен на топливо, а также на сжиженный природный газ. Срок – три дня.
Срок предоставлен всем участникам реализации рынка светлых нефтепродуктов, именно для того, чтобы получить уже официальную информацию о причинах оснований повышения цен на нефтепродукты и в том числе на сжиженный газ,
– сказал Кириленко.
После получения информации комитет проведет оперативный анализ, и проверит, были ли подставы для изменения цен.
Напомним, что цены на бензин взлетают на фоне событий на Ближнем Востоке. Однако эксперты предостерегают – участники рынка хотят хорошо заработать, пока это возможно.
В среду, 4 марта, ситуацию прокомментировал председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес – всегда бизнес, и главная его цель – прибыль. В то же время в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса как ваш есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей.
Он добавил, что все все понимают. И скачок цен на топливо, которое сейчас продают, пока "имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага".
Обратите внимание! Гетманцев призвал опомниться и попросил не заставлять его обращаться в Антимонопольный комитет.
Что еще следует знать о действующих событиях?
- В частности Верховная Рада Украины сейчас работает над стабилизацией рынка горючего. Это делается через закон о формировании стратегического резерва. Механизм энергетической безопасности заработает уже "в ближайшее время".
- В частности цены выросли еще и в Европе. Наибольшая стоимость топлива среди стран Европы 4 марта наблюдалась в Нидерландах.