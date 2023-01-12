Зростання цін в Україні залишиться контрольованим, – НБУ

В НБУ запевняють, що попри війну та високу світову інфляцію, фактичні темпи зростання цін в Україні залишалися контрольованими. Також регулятор пояснив, як і чому зросли ціни на різні категорії.

Зростання цін у 2022 році

Регулятор підкреслив, що інфляційний тиск в Україні останніми місяцями стабілізувався. У грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6% проти 26,5% у листопаді й практично не змінилася.

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Прискорення інфляції у 2022 році насамперед пов'язане із наслідками повномасштабної військової агресії Росії,

– йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що на ціни в Україні тиснуло глобальне прискорення інфляції, оскільки саме у 2022 році більшість країн оновили багаторічні інфляційні максимуми. Забезпечити порівняно помірну інфляційну динаміку вдалося завдяки антикризовим заходам та успішним діям української армії, вважають в НБУ.

Чому зростали різні категорії товарів