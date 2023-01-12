Рост цен в 2022 году
Регулятор подчеркнул, что инфляционное давление в Украине в последние месяцы стабилизировалось. В декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составляла 26,6% против 26,5% в ноябре и практически не изменилось.
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Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России,
– говорится в сообщении.
Также там отметили, что цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции, поскольку именно в 2022 году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы. Обеспечить сравнительно умеренную инфляционную динамику удалось благодаря антикризисным мерам и успешным действиям украинской армии, считают в НБУ.
Почему росли разные категории товаров
- Обработанные продовольственные товары подорожали за год на 29,3%. В декабре рост цен на соответствующие товары в годовом исчислении ускорился под влиянием увеличения производственных затрат бизнеса и все еще усложненной логистики.
- Цены на непродовольственные товары – на 21,3%. В годовом измерении подорожала одежда и обувь, товары для дома, автомобили, игрушки, корма для животных, газеты и канцтовары, что связано с исчерпанием запасов импортной продукции, закупленной до июльской корректировки официального курса, и ростом затрат бизнеса для обеспечения бесперебойной работы.
- Темпы рост стоимости услуг по итогам 2022 года составили 14,8%, снизившись в декабре, если сравнивать с ноябрем. Это связано с сохранением слабого потребительского спроса, в том числе из-за влияния отключений электроэнергии.
- Сырые продукты – на 41,6%. Меньшими темпами дорожали овощи из-за уменьшения срока реализации таких товаров в условиях отключения электроэнергии. Медленнее росли цены на мясо вследствие снижения стоимости кормов и сложностей с хранением продукции. Притормозило подорожание яиц на фоне увеличения их предложения. Замедлился рост цен на муку, гречку и другие крупы под влиянием лучших урожаев.