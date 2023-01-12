Зростання цін у 2022 році
Регулятор підкреслив, що інфляційний тиск в Україні останніми місяцями стабілізувався. У грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6% проти 26,5% у листопаді й практично не змінилася.
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Прискорення інфляції у 2022 році насамперед пов'язане із наслідками повномасштабної військової агресії Росії,
– йдеться в повідомленні.
Також там зазначили, що на ціни в Україні тиснуло глобальне прискорення інфляції, оскільки саме у 2022 році більшість країн оновили багаторічні інфляційні максимуми. Забезпечити порівняно помірну інфляційну динаміку вдалося завдяки антикризовим заходам та успішним діям української армії, вважають в НБУ.
Чому зростали різні категорії товарів
- Оброблені продовольчі товари подорожчали за рік на 29,3%. У грудні зростання цін на відповідні товари в річному вимірі пришвидшилося під впливом збільшення виробничих витрат бізнесу та все ще ускладненої логістики.
- Ціни на непродовольчі товари – на 21,3%. У річному вимірі подорожчав одяг та взуття, товари для дому, автомобілі, іграшки, корм для тварин, газети та канцтовари, що пов'язано із вичерпанням запасів імпортної продукції, закупленої до липневого коригування офіційного курсу, та зростанням витрат бізнесу для забезпечення безперебійної роботи.
- Темпи зростання вартості послуг за підсумками 2022 року становили 14,8%, знизившись у грудні, якщо порівнювати з листопадом. Це пов'язано зі збереженням слабкого споживчого попиту, зокрема й через вплив відключень електроенергії.
- Сирі продукти – на 41,6%. Меншими темпами дорожчали овочі через зменшення строку реалізації таких товарів в умовах відключень електроенергії. Повільніше зростали ціни на м’ясо у наслідок зниження вартості кормів та складнощами зі зберіганням продукції. Пригальмувало подорожчання яєць на тлі збільшення їхньої пропозиції. Уповільнилося зростання цін на борошно, гречку та інші крупи під впливом кращих, ніж очікувалося, урожаїв.