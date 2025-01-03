Чому часник рекордно здорожчав

З середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. У гривнях ціни сягнули абсолютного рекорду.

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Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його де-не-де вирощували на великих полях. Наразі ж задовольняти попит на часник немає чим. За словами аналітиків плодоовочевого ринку, в Україні важко знайти навіть пару товарних партій, а імпорт якісного часнику надто дорогий.

Дуже важко знайти навіть дві тонни товарного часнику для власного виробництва. Його постійне вирощування в Україні немає. Залишилися дрібні партії з городів, різної якості, сортів. Навіть для торгових мереж вони не підходять. Що вже говорити про промислову переробку,

– говорить директор групи компаній "Єврошок" (переробка часнику, торгова марка "Все по часнику") Сергій Шиш.

Часник подорожчав через накладання один на одного кількох факторів. По-перше, у Європі на нього зріс попит. Експерти пов'язують це зі збільшенням чисельності емігрантів із країн, де часник є важливою складовою національної кухні. У німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна становить близько 6 євро, хоча є випадки із захмарними майже 20 євро за кілограм.

По-друге, часнику не вистачає на всіх – пропозиція відстає від попиту. Головний виробник часнику в ЄС – Іспанія.

Цього року іспанські виробники часнику повністю вичерпали запаси, чого не траплялося останні три роки. Це сталося через погодні умови, подорожчання вартості найманих працівників та транспорту. Зараз навіть альтернативні постачальники (з Південної Америки) вичерпали свої запаси, що дозволяє цінам зростати до нового сезону,

– прогнозує Денні Дін з нідерландської компанії Denimpex (імпортер овочів).

За його словами, європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику до ЄС. Тому тепер його імпортують із сплатою штрафів – 1200 євро за тонну. Тому ціна зростає, але часник все одно купують.

Важливо! Ось чому в Україні проблеми з імпортом часнику – він надто дорогий, а власних запасів у достатніх обсягах немає. Випадки, коли невеликі партії українського часнику експортували до Японії, є винятком.

За статистикою Держстату, за чотири роки, з 2020 року, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% – до 21 000 га. Майже всі вирощують дрібні та сімейні господарства. Оптовики не виключають, що офіційна статистика перебільшує площу посівів.

Принаймні цього року я не бачив полів часнику понад два гектари. Хоча перед війною були поля 50 та 70 гектарів,

– каже Сергій Шиш.

Зверніть увагу! Головна проблема із вирощуванням часнику – необхідність залучення великої кількості працівників. За останні п'ять років у країну не завозили обладнання для механізації вирощування часнику – жодної сівалки, калібратора, збирального комбайна.