У чому причина здорожчання моркви

Чергове зростання цін у даному сегменті оператори ринку пояснюють підвищеним попитом гуртових компаній та роздрібних мереж, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Вони продовжують закуповувати ці коренеплоди для подальшої реалізації.

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Так, лише з початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23 – 30 гривень за кілограм (0,55 – 0,71 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Зростання цін у даному сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов'язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки постачання з необладнаних складів впали до мінімуму. У той самий час попит на моркву зберігається досить активним.

Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продаж даного коренеплоду високої якості в надії на подальше зростання цін.

Важливо! Нині морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на моркву, у зв'язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери пробуватимуть вкотре підвищити ціни в даному сегменті.