Продукти можуть дещо зрости у ціні

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідає, що ціни в Україні можуть підскочити на все, зокрема, на продукти, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. Ціни можуть зрости на тлі збільшення тарифу на транспортування газу.

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У першому півріччі, на думку експерта, варто очікувати підвищення вартості до 20%.

Через збільшення вартості транспортування газу автоматично збільшиться ціна цього палива для промисловості та бізнесу. І ціни в Україні можуть зрости фактично на все. Можливе зростання цін на всі товари і послуги – від харчових продуктів до оренди, тому що опосередковано вартість газу впливає на собівартість електроенергії, оскільки найбільшими споживачами послуги з транспортування газу є енергетичні компанії та облгази,

– зазначив Попенко.

За його словами, за перше півріччя 2025 року ціни на продукти можуть збільшитися на 10 – 20%.