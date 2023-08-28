В українських маркетах продаватимуть "золоті" яйця: коли українцям чекати підвищення цін
28 серпня 2023, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Не дивлячись на зниження темпів інфляції, ціни в Україні можуть знову зрости. Зокрема, це стосується яєць, ціна на які спочатку зросла, а потім, на початку літа, знизилася.
Ціни на яйця знову зростуть
Зростання цін на продукцію – це закономірне явище, спричинене інфляцією. За словами аналітика Олега Пендзіна, українцям варто очікувати збільшення вартості яєць через подорожчання корму для курей.
Читайте також На які надбавки можуть розраховувати українські пенсіонери
Комбікорм – це кукурудза. Яйце безпосередньо залежить в ціні від того, якою буде ціна врожаю кукурудзи: скільки зберуть, як зберуть. А цього року врожай збирається на дизелі, що виріс у ціні, – це точно ляже у вартість зернових. Тобто яйця в цьому році подорожчають.
Прогнозувати, наскільки саме зростуть ціни – поки що неможливо, На додаток, існує ймовірність, що вартість яєць знижуватиметься. Така ситуація виникне, лише якщо Україна не зможе експортувати свою агропродукцію.Нагадаємо! Ціна на яйця значно знизилася у травні, коли пропозиції на ринку стало більше.
Які ціни на найпопулярніші продукти зараз, за даними видання "Мінфін":
- яйця – 45 гривень за 10 штук;
- олія – 60 гривень за пляшку 850 – 900 мілілітрів;
- борошно – 22,32 гривні за кілограм;
- хліб – 33 гривні за буханку;
- молоко – 41 гривня.