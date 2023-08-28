Ціни на яйця знову зростуть

Зростання цін на продукцію це закономірне явище, спричинене інфляцією. За словами аналітика Олега Пендзіна, українцям варто очікувати збільшення вартості яєць, через подорожчання корму для курей.

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Олег Пендзін Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Комбікорм – це кукурудза. Яйце безпосередньо залежить в ціні від того, якою буде ціна врожаю кукурудзи: скільки зберуть, як зберуть. А цього року врожай збирається на дизелі, що виріс у ціні, – це точно ляже у вартість зернових. Тобто яйця в цьому році подорожчають.

Прогнозувати наскільки саме зростуть ціни поки що неможливо, На додаток, існує ймовірність, що вартість яєць знижуватиметься. Така ситуація виникне, лише якщо Україна не зможе експортувати свою агропродукцію.

Нагадаємо! Ціна на яйця значно знизилася у травні, коли пропозиції на ринку стало більше.

Які ціни на найпопулярніші продукти зараз, за даними видання "Мінфін":