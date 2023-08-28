Цены на яйца снова вырастут

Рост цен на продукцию это закономерное явление, вызванное инфляцией. По словам аналитика Олега Пендзина, украинцам следует ожидать увеличения стоимости яиц из-за подорожания корма для кур.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Комбикорм – это кукуруза. Яйцо напрямую зависит в цене от того, какой будет цена урожая кукурузы: сколько соберут, как соберут. А в этом году урожай собирается на выросшем в цене дизеле – это точно ляжет в стоимость зерновых. То есть яйца в этом году подорожают.

Прогнозировать насколько именно вырастут цены пока невозможно, В дополнение, существует вероятность, что стоимость яиц будет снижаться. Такая ситуация возникнет только если Украина не сможет экспортировать свою агропродукцию.

Напомним! Цена на яйца значительно снизилась в мае, когда предложений на рынке стало больше.

Какие цены на самые популярные продукты сейчас, по данным издания "Минфин":