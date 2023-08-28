Підвищення зарплат для українців: хто в Україні отримує найвищі виплати

З часом зарплати, які отримують українці збільшуються. Навіть попри складну економічну ситуацію, що виникла внаслідок військових дій, за 2023 рік рівень середньої заробітної плати зріс.

Які зарплати отримують українці зараз

У ПФУ підрахували, які зарплати отримували українці з початку 2023 року. Згідно з отриманою статистикою, середній рівень заробітної плати з січня по червень зріс на понад 3 500 гривень.

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Середня зарплата за перше півріччя 2023 року:

січень – 12 644,98 гривні;

лютий – 12 794,11 гривні

березень – 13 423,28 гривні;

квітень – 13 626,02 гривень;

червень – 14 109,64 гривні;

червень – 16 012,38 гривні.

Які спеціалісти в Україні отримують найвищу зарплату

Рівень заробітної плати у липні найбільше зріс у спеціалістів, які мають таку професію:

медіабаєр – 53 000 гривень;

водій-міжнародник – 42 500 гривень;

бізнес-аналітики – 38 750 гривень;

ендодонтист – 36 250 гривень;

рієлтор – 35 000 гривень.

Найбільш динамічно зростають зарплати у таких спеціалістів:

3D-дизайнери.

IT-спеціалісти.

SEO-копірайтери.

Digital-маркетологи.

Попри початок повномасштабного вторгнення та складну економічну ситуацію, рівень заробітної плати продовжує зростати. У 2021 році цей показник становив – 12 993,56 гривні. А уже в 2022 році – 13 376,21 гривні.