Підвищення зарплат для українців: хто в Україні отримує найвищі виплати

28 серпня 2023, 17:30
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Джерело:

ПФУ

З часом зарплати, які отримують українці збільшуються. Навіть попри складну економічну ситуацію, що виникла внаслідок військових дій, за 2023 рік рівень середньої заробітної плати зріс.

Які зарплати отримують українці зараз

У ПФУ підрахували, які зарплати отримували українці з початку 2023 року. Згідно з отриманою статистикою, середній рівень заробітної плати з січня по червень зріс на понад 3 500 гривень.

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Середня зарплата за перше півріччя 2023 року:

  • січень – 12 644,98 гривні;
  • лютий – 12 794,11 гривні
  • березень – 13 423,28 гривні;
  • квітень – 13 626,02 гривень;
  • червень – 14 109,64 гривні;
  • червень – 16 012,38 гривні.

Які спеціалісти в Україні отримують найвищу зарплату

Рівень заробітної плати у липні найбільше зріс у спеціалістів, які мають таку професію:

  • медіабаєр – 53 000 гривень;
  • водій-міжнародник – 42 500 гривень;
  • бізнес-аналітики – 38 750 гривень;
  • ендодонтист – 36 250 гривень;
  • рієлтор – 35 000 гривень.

Найбільш динамічно зростають зарплати у таких спеціалістів:

  • 3D-дизайнери.
  • IT-спеціалісти.
  • SEO-копірайтери.
  • Digital-маркетологи.

Попри початок повномасштабного вторгнення та складну економічну ситуацію, рівень заробітної плати продовжує зростати. У 2021 році цей показник становив – 12 993,56 гривні. А уже в 2022 році – 13 376,21 гривні. 

Мінімальний рівень заробітної плати в Україні зараз – 6 700 гривень.
Автор: Анастасія Зорик