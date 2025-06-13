Зарплата зростає, а толку немає: чому українці не відчувають збільшення виплат

За I квартал 2025 року середня зарплата зросла на 24,1%. За підсумками цього періоду, вона сягнула – 23 460 гривень.

Де найбільше зросла зарплата

Найбільшими темпами зростала зарплата у галузі авіаційного транспорту – на 51,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Також відчутно зросли зарплати у цих сферах:

сільське господарство – 46,9%;

будівництво – 35,3%.

Водночас Гетманцев зауважив, що деякі громадяни не відчули збільшення зарплат. А є і ті, хто тепер має менший дохід.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Усі ці "збільшення зарплат" для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у I кварталі 2025 року становила 13,6%, при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги – на 19,5%.

Зверніть увагу! За словами Гетманцева, у 13 з 25 секторів економіки зарплата не сягає навіть рівня середньої.

Хто з українців має найменші зарплати

Достатньо невеликі середні зарплати зараз у:

працівників бібліотек, архівів, а також інших закладів культури – вони отримували у середньому 12 448 гривень – зростання їх виплат сягнуло 12,5%;

фахівців сфер творчості та мистецтва – середня зарплата 13 014 гривень – збільшення сягнуло 12,9%;

освітян – середня зарплата у цій галузі складає орієнтовно 14 307 гривні – зростання на 13,1%.

Бідність працюючого населення – проблема для України не нова, її не можна списувати виключно на триваючу війну,

– наголосив Гетманцев.

Зауважте! Гетманцев каже, що працівники водного транспорту у I кварталі 2025 року отримували зарплати на 6,1% менші ніж у аналогічний період торік.