Майже 7 гривень за кіловат влітку: чи дійсно тариф на електроенергію зросте

В інформаційному просторі активно поширюється новина про можливе суттєве підвищення тарифу на електроенергію. Зокрема, ідеться про зростання до 6,68 гривні за кіловат уже з 1 червня 2025 року. 24 Канал вирішив з’ясувати, чи справді вартість електроенергії для населення може змінитися вже влітку.

Що кажуть про зростання тарифу у Верховній Раді

Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, у коментарі для 24 Каналу також повідомив, що наразі немає підстав для підвищення тарифу на світло.

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Сергій Нагорняк Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Я вважаю, що на сьогодні немає жодних причин для підвищення тарифу на електричну енергію. І, на мою думку, уряд має подовжити термін дії спецтарифу 4,32 гривні, який діє до кінця травня місяця. Тому що цей тариф, по суті, забезпечується двома державними енергокомпаніями. "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Народний депутат зазначив, що обидві енергетичні компанії, які генерують електроенергію та забезпечують діючий тариф, наразі здатні продовжувати виконувати спеціальні обов’язки.

Водночас у розмові з 24 Канал директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також розповів, що, на його думку, нині передумов для підвищення вартості тарифу на електроенергію немає.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова На сьогодні немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію для населення. Поточна ціна покриває всі необхідні витрати. Без чіткого розуміння, як саме використовуються кошти, подальше зростання тарифу не має сенсу.

За його словами, тарифи вже зростали влітку цього року, тому виникають запитання щодо того, як саме використовуються кошти.

Перш за все, важливо розуміти, куди спрямовуються ці кошти. Тарифи вже підвищували влітку цього року, тож виникають запитання щодо їх використання. Загалом, перед черговим зростанням цін потрібно чітко визначити, на що саме будуть направлені отримані кошти,

– сказав експерт.

Таким чином, на думку обох експертів, нині немає жодних підстав для підвищення тарифів на електроенергію.

Як платити за світло менше 4,32 гривні за кіловат

Сергій Нагорняк також нагадав, що українці мають можливість сплачувати за електроенергію не лише за тарифом 4,32 копійки за кіловат-годину, але й скористатися пільговим нічним тарифом з 23:00 до 7:00 години ранку за умови встановлення двозонного лічильника.

Експерт зазначив, що у нічний час, з 23:00, тариф на електроенергію становить не 4,32 гривні, а 2,16 гривні за кіловат-годину. Він порадив українцям скористатися цією можливістю для економії.

Такий підхід дозволить зменшити витрати на електроенергію та перенести використання енергоємних приладів на нічний час, що є вигідним як для споживачів, так і для енергосистеми. За його словами, кожна область, а також "Обленерго", мають плани на 2025 рік щодо впровадження таких двозонних лічильників.

До прикладу, у Черкаській області у 2025 році планується встановити тисяч таких лічильників за рахунок компанії "Обленерго", "Черкасиобленерго". І 30 тисяч абонентів отримають безкоштовно такі лічильники. Хоча таких абонентів у Черкаській області 615 тисяч,

– розповів народний депутат.

Водночас він вважає, що до механізму споживання електричної енергії можна було б внести певні корективи, щоб стимулювати людей споживати менше. Зокрема родини, які використовують менше електроенергії за стандартне навантаження, мають також отримувати заохочення.

Якщо родина споживала 250 кіловатів на місяць і почне використовувати менше, то такі родини слід стимулювати, надаючи їм можливість сплачувати менше за рахунки,

– пояснює Нагорняк.

Втім, як пояснив народний депутат, такі нові потрібно ретельно продумати, щоб уникнути зловживань. Це завдання для майбутнього. Разом з цим, нині діє ще один пільговий тариф для власників електрокотлів, який становить зараз 2,64 гривні за кіловат-годину при споживанні до 2 000 кіловатів на місяць.