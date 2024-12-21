"Нафтогаз" зробив важливу заяву для власників газових плит: про що потрібно знати

"Нафтогаз" закликав споживачів дбати про свою безпеку. Аби убезпечити себе від аварій громадяни можуть встановити спецальний пристрій.

Що можуть зробити споживачі, аби не допустити аварію

Власникам газових плит варто встановити спеціальний сигналізатор, що контролює якість повітря, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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На що може реагувати такий датчик:

витік метану;

витік пропану/бутану;

витік окису вуглецю (надмірна концентрація чадного газу).

Окрім витоку, датчик може мати і інший функціонал. Йдеться про:

аварійне відключення подачі газу;

вимірювання концентрації деяких речовин у повітрі (попередження про їхню надмірну кількість).

Які види сигналізаторів доступні зараз:

переносні (працюють завдяки акумулятору чи батарейкам);

стаціонарні (живляться від мережі і монтуються в стіну чи стелю).

Нагадаємо! Тариф на газ для побутових споживачів з 1 січня 2025 року не зміниться. Зокрема у "Нафтогазі" він і надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр.