Уряд може підвищити тариф на електроенергію: чому так станеться

У 2024 році тариф на електроенергію для населення зріс. Зараз він складає 4,32 гривні за кіловат.

Коли може зрости тариф на електроенергію

Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що тариф на електроенергію може зрости після закінчення опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

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Кучеренко уточнив, що слідча комісія уже зараз вивчає обґрунтованість теперішнього тарифу.

Олексій Кучеренко Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обґрунтувань, коли нам з вами підіймали до 4,32 гривні уряд не має. Їх не існує.

Нардеп стверджує, що уряд не має розрахунків, які підтверджують доцільність теперішнього тарифу. Зокрема, НКРЕКП не надає комісії відповідні дані.