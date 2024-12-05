Когда может вырасти тариф на электроэнергию

Нардеп Алексей Кучеренко заявил, что тариф на электроэнергию может вырасти после окончания отопительного сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Кучеренко уточнил, что следственная комиссия уже сейчас изучает обоснованность нынешнего тарифа.

Алексей Кучеренко Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Я уже сейчас, к сожалению, могу сказать, что обоснований, когда нам с вами поднимали до 4,32 гривны, правительство не имеет. Их не существует.

Нардеп утверждает, что правительство не имеет расчетов, которые подтверждают целесообразность нынешнего тарифа. В частности, НКРЭКУ не предоставляет комиссии соответствующие данные.