Коли може зрости тариф на електроенергію

Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що тариф на електроенергію може зрости після закінчення опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

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Кучеренко уточнив, що слідча комісія уже зараз вивчає обґрунтованість теперішнього тарифу.

Олексій Кучеренко Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обґрунтувань, коли нам з вами підіймали до 4,32 гривні уряд не має. Їх не існує.

Нардеп стверджує, що уряд не має розрахунків, які підтверджують доцільність теперішнього тарифу. Зокрема, НКРЕКП не надає комісії відповідні дані.