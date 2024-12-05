Коли може зрости тариф на електроенергію
Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що тариф на електроенергію може зрости після закінчення опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.
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Кучеренко уточнив, що слідча комісія уже зараз вивчає обґрунтованість теперішнього тарифу.
Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обґрунтувань, коли нам з вами підіймали до 4,32 гривні уряд не має. Їх не існує.
Нардеп стверджує, що уряд не має розрахунків, які підтверджують доцільність теперішнього тарифу. Зокрема, НКРЕКП не надає комісії відповідні дані.