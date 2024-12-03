Що буде з пенсіями українців у 2025 році

Пенсії українців у наступному році зростуть, завдяки березневій індексації. Однак, радикального збільшення очікувати не варто.

Якою буде індексація пенсій у 2025

Аналітики очікують, що виплати українців будуть проіндексовані на 13 – 17% у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Леся Забуранна Заступниця голови парламентського Комітету із питань бюджету Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень.

Своєю чергою, нардеп Михайло Цимбалюк у ефірі телемарафону заявив, що пенсії зростуть рівні на стільки, аби покрити рівень зростання споживчих цін. Тобто, щоб нівелювати вплив інфляції.

Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіоннерів.

Зверніть увагу! Цимбалюк наголосив, що зараз уряд думає над впровадженням допомоги для пенсіонерів, що мають мінімальні виплати.