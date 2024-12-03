Якою буде індексація пенсій у 2025
Аналітики очікують, що виплати українців будуть проіндексовані на 13 – 17% у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.
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Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень.
Своєю чергою, нардеп Михайло Цимбалюк у ефірі телемарафону заявив, що пенсії зростуть рівні на стільки, аби покрити рівень зростання споживчих цін. Тобто, щоб нівелювати вплив інфляції.
Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіоннерів.
Зверніть увагу! Цимбалюк наголосив, що зараз уряд думає над впровадженням допомоги для пенсіонерів, що мають мінімальні виплати.