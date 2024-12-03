Какой будет индексация пенсий в 2025 году

Аналитики ожидают, что выплаты украинцев будут проиндексированы на 13 – 17% в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Леся Забуранная Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная – 1 500 гривен.

В свою очередь, нардеп Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона заявил, что пенсии вырастут на столько, чтобы покрыть уровень роста потребительских цен. То есть, дабы нивелировать влияние инфляции.

Михаил Цимбалюк Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.

Обратите внимание! Цимбалюк отметил, что сейчас правительство думает над внедрением помощи для пенсионеров, имеющих минимальные выплаты.