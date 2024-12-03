Какой будет индексация пенсий в 2025 году
Аналитики ожидают, что выплаты украинцев будут проиндексированы на 13 – 17% в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
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Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная – 1 500 гривен.
В свою очередь, нардеп Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона заявил, что пенсии вырастут на столько, чтобы покрыть уровень роста потребительских цен. То есть, дабы нивелировать влияние инфляции.
Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.
Обратите внимание! Цимбалюк отметил, что сейчас правительство думает над внедрением помощи для пенсионеров, имеющих минимальные выплаты.