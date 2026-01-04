Буде більше, ніж очікували: що зміниться у зарплатах військових вже цьогоріч

У 2026 році в Україні планується масштабна реформа військової служби, яка зачепить як організаційні, так й фінансові аспекти. Очікується оновлення системи виплат для військовослужбовців, перегляд надбавок й компенсацій.

Чи зростуть виплати ЗСУ?

Юрист із військового права Артем Козаков розповів, що у 2026 році для українських військових готується справжнє фінансове оновлення. Реформа стосується не лише структури служби, а й розміру грошового забезпечення, пише 24 Канал.

За словами Козакова, перш за все підвищать базову зарплату для всіх військовослужбовців. Кабінет Міністрів України уже погодив законопроєкт Міністерства оборони про нові мотиваційні контракти для військовослужбовців.

У Верховній Раді зазначають, що законопроєкт №14283 можуть винести на розгляд уже наприкінці січня або на початку лютого 2026 року,

– зазначає Козаков.

Водночас слід зауважити, що ці зміни стосуються лише контрактників. Для мобілізованих військових підвищень у грошовому забезпеченні поки не передбачено.

Які ще виплати військових стануть суттєво більшими?

Крім зарплати, у 2026 році збільшать надбавки за участь у бойових операціях та військових діях, а також щорічні бонуси для контрактників.

Цікаво! Як розповів Олег Пендзин, у грудні 2025 року Євросоюз затвердив рекордний пакет допомоги для України на 90 мільярдів євро, вперше дозволивши витрачати ці кошти на безпеку та оборону.

На нових умовах контракт можуть укласти такі категорії військовослужбовців:

громадяни, які перебувають у запасі;

резервісти;

мобілізовані військові;

діючі контрактники, які отримують можливість переукласти контракт за оновленими, більш вигідними умовами.

Чи зростуть пенсії військових?