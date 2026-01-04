Будет больше, чем ожидали: что изменится в зарплатах военных в этом году
- В 2026 году запланирована реформа военной службы в Украине, которая предусматривает повышение базовой зарплаты для контрактников и увеличение надбавок за участие в боевых действиях.
- Законопроект №14283, касающийся новых мотивационных контрактов, могут рассмотреть в Верховной Раде в начале 2026 года, но изменения не касаются мобилизованных военных.
В 2026 году в Украине планируется масштабная реформа военной службы, которая затронет как организационные, так и финансовые аспекты. Ожидается обновление системы выплат для военнослужащих, пересмотр надбавок и компенсаций.
Вырастут ли выплаты ВСУ?
Юрист по военному праву Артем Козаков рассказал, что в 2026 году для украинских военных готовится настоящее финансовое обновление. Реформа касается не только структуры службы, но и размера денежного обеспечения, пишет 24 Канал.
По словам Козакова, прежде всего повысят базовую зарплату для всех военнослужащих. Кабинет Министров Украины уже согласовал законопроект Министерства обороны о новых мотивационных контрактах для военнослужащих.
В Верховной Раде отмечают, что законопроект №14283 могут вынести на рассмотрение уже в конце января или в начале февраля 2026 года,
– отмечает Козаков.
В то же время следует заметить, что эти изменения касаются только контрактников. Для мобилизованных военных повышений в денежном обеспечении пока не предусмотрено.
Какие еще выплаты военных станут существенно больше?
Кроме зарплаты, в 2026 году увеличат надбавки за участие в боевых операциях и военных действиях, а также ежегодные бонусы для контрактников.
Интересно! Как рассказал Олег Пендзин, в декабре 2025 года Евросоюз утвердил рекордный пакет помощи для Украины на 90 миллиардов евро, впервые позволив тратить эти средства на безопасность и оборону.
На новых условиях контракт могут заключить такие категории военнослужащих:
- граждане, которые находятся в запасе;
- резервисты;
- мобилизованные военные;
- действующие контрактники, которые получают возможность перезаключить контракт по обновленным, более выгодным условиям.
Вырастут ли пенсии военных?
С 1 января 2026 года ежемесячные выплаты для людей с инвалидностью вырастут в зависимости от группы инвалидности, в среднем на 800 – 1 500 гривен. Это обеспечит повышение уровня социальной поддержки и приблизит размер пенсий к экономически обоснованному уровню.
Минимальные пенсии для разных групп в 2026 году будут составлять: III группа получит 9 340 гривен вместо 8 490 гривен (360 % прожиточного минимума); II группа будет иметь 13 620 гривен против 12 390 гривен (525 %); I группа – 16 860 гривен вместо 15 340 гривен (650 %).