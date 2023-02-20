Мінреінтеграції розширило перелік небезпечних територій: хто має право на виплати

18 лютого Міністерство реінтеграції оновило перелік окупованих територій та тих, на яких ведуться або велися бойові дії. Тепер переселенці з тих населених пунктів, які додалися до списку, можуть отримати грошову допомогу від держави.

Які території увійшли до оновленого переліку

До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях. Вони поділяються на території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окуповані російською федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації Росії.

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Як отримати виплати від держави

Для того, щоб отримати допомогу від держави потрібно подати заявку у додатку Дія або звернутися до найближчого ЦНАПу. Після того, як вас зареєструють як переселенця, кошти надходитимуть на вашу банківську картку.

Сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

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