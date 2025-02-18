В Україні можуть зупинитись усі АЗС з 1 березня
- З 1 березня АЗС в Україні повинні використовувати нову форму фіскальних чеків, затверджену Мінфіном, замість традиційних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
- У разі недотримання нових вимог, АЗС можуть оштрафувати на 150% вартості проданого пального.
Зараз на АЗС можуть використовуватись лише традиційні реєстратори розрахункових операцій (РРО). З 1 березня ситуація зміниться.
Чому можуть не працювати АЗС
Ніна Южаніна повідомила, що з початку березня на АЗС можна буде використовувати лише РРО, які формують фіскальні чеки за новою формою, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепку.
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Зверніть увагу! Йдеться про форму, затверджену Мінфіном №601.
Зараз жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки НБУ, Мінфін та Державна податкова служба не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять – невідомо.
Тобто, зважаючи на теперішню ситуацію, з 1 березня АЗС будуть вимушені зачинитись. Або ж робота автозаправних станцій просто буде незаконною.
Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені щонайменше на шість місяців. Але в Мінфіні не чують,
– наголошує Южаніна
Зверніть увагу! За словами Южаніної, якщо АЗС продовжать працювати, вони отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального.