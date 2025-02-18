Почему могут не работать АЗС

Нина Южанина сообщила, что дело в том, что с начала марта на АЗС можно будет использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа.

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Обратите внимание! Речь идет о форме, утвержденной Минфином №601.

Нина Южанина Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку НБУ, Минфин и Государственная налоговая служба не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят – неизвестно.

То есть, учитывая нынешнюю ситуацию, с 1 марта АЗС будут вынуждены закрыться. Или же работа автозаправочных станций просто будет незаконной.

Я неоднократно писала, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены минимум на шесть месяцев. Но в Минфине не слышат,

– отмечает Южанина

Обратите внимание! По словам Южаниной, если АЗС продолжат работать, они получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива.