Чому можуть не працювати АЗС

Ніна Южаніна повідомила, що річ у тім, що з початку березня на АЗС можна буде використовувати лише РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепку.

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Зверніть увагу! Йдеться про форму, затверджену Мінфіном №601.

Ніна Южаніна Членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів Зараз жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки НБУ, Мінфін та Державна податкова служба не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять – невідомо.

Тобто, зважаючи на теперішню ситуацію, з 1 березня АЗС будуть вимушені зачинитись. Або ж робота автозаправних станцій просто буде незаконною.

Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені щонайменше на шість місяців. Але в Мінфіні не чують,

– наголошує Южаніна

Зверніть увагу! За словами Южаніної, якщо АЗС продовжать працювати, вони отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального.