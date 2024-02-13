Умови для отримання допомоги: Мінекономіки та МВФ провели зустріч

Мінекономіки та МВФ обговорили виконання Україною Меморандуму про економічну та фінансову політику та рекомендації для залучення приватних інвестицій. Це може допомогти якомога швидше залучити потрібні інвестиції.

Про що говорили МВФ та Мінекономіки

Місія МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Умою Рамакрішнан зустрілася із першою віцепрем’єркою – міністром економіки Юлією Свириденко.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єрка – міністр економіки України Одне з ключових завдань економічного блоку уряду полягає в тому, щоб якомога швидше залучити приватні інвестиції для відновлення України. Зараз у нас є декілька програм, які потрібно узгодити між собою задля їх більшої ефективності.

Тож на 2024 рік уряд розробив програму дій, до якої входить 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки. Також у ній прописані фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу.

Разом із цим ми враховуємо бенчмарки МВФ та рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР. Тобто задля прискорення процесу залучення інвестицій в Україну та відновлення економіки, ми маємо синхронізуватись з усіма міжнародними партнерами,

– сказала вона.

Ключові напрямки взаємодії з МВФ: