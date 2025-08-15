Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Трамп ухилився від питання про відкриття доступу для Росії до корисних копалин США. Американський президент лише вказав, що зустріч з Путіним є "важливою для нас".

Чому Росія може отримати доступ до копалин США?

Нещодавно стало відомо, що Трамп може запропонувати Путіну "економічні стимули" для закінчення війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також Лукашенко придумав нову авантюру: у Білорусі банкам "зріжуть" прибутки

Зокрема, йдеться про доступ до деяких рідкісноземельних копалин США (тих, що знаходяться на Алясці). Коли Трампа запитали про це ж вдруге, його відповідь була красномовнішою. Американський президент підтвердив, що це таки можливо.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми плануємо. У нас є чудові рідкісні землі. Ми зробили це як плату за всі гроші, які ми так безглуздо витратили в Україні.

Трамп знову стверджував, що США витратили на захист України значно більше ніж Європа. Щобільше, він назвав тему рідкоземельних елементів не дуже важливим питанням. Головним, на думку американського президента, є те, що він намагається зберегти людські життя.