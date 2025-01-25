Росія створила штучну кризу у Молдові: Зеленський вказав, як Україна може допомогти її подолати
- Росія створила штучну енергетичну кризу в Молдові, що спонукало Україну запропонувати допомогу, включаючи постачання вугілля та співпрацю в енергетичному секторі.
- Україна може переправляти азербайджанський газ в Європу, а також розглядає можливість постачання вугілля в Придністров'я для стабілізації ситуації.
Зеленський зазначив, що у Молдові складна енергетична ситуація, і країна проходить через штучну кризу, яку створила Росія. Він заявив, що Україна готова допомогти її подолати.
Україна готова надати Молдові різносторонню допомогу для виходу з енергетичної кризи. Про це повідомляє 24 Канал.
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Як Україна може допомогти Молдові
Зеленський заявив, що Росія створила у Молдові штучну кризу, щоб поширити свій вплив.
Росія використовує енергоресурси, щоб впливати на політичну ситуацію в країні, а потім, коли ця країна знаходить рішення, то послаблює цей тиск,
– сказав Зеленський.
Зеленський підкреслив, що Україна готова допомогти, наприклад надіслати Молдові вугілля.
"Ми готові надіслати професіоналів, надати співпрацю в енергетичному секторі. Завдяки цьому ціни на електроенергію можна зменшити на 30%", – пояснив Зеленський.
Президент також додав, що отримав листа від ватажка невизнаного Придністров'я, Красельського, але це був неконкретний лист.
Рішенням може бути також азербайджанський газ. Про нього Зеленський говорив з Алієвим. Газ з Азербайджану можна постачати і в Молдову. Україна, за словами президента, може переправляти азербайджанський газ у Європу, але не російський.
Росія намагається створити хаос соціальний та енергетичний. Але Молдова відбивається від цього,
– сказала президентка Молдови Мая Санду.
Щодо Придністровʼя, Санду знову нагадала, що питання регіону розвʼязуватимуть мирним шляхом, але ключовою умовою для цього є виведення російських військ із території формування.
Зеленський додав, що Україна може надіслати вугілля і до самого Придністров'я, щоб стабілізувати ситуацію.
У нас є вугілля, яке ми можемо відправити, але вони (Придністровʼя – 24 Канал), вже використовують українське вугілля, яке вкрала Росія з Донбасу,
– сказав Зеленський.
Він також зауважив, що Молдавська ДРЕС зараз виробляє електроенергію в обсязі 220 МВт, але її спроможність становить 2, ГВт. Україна може дати вугілля Молдові та Придністровʼю, щоб потім вже отримувати електроенергію звідти за справедливими цінами.