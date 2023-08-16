Проводив Євро-2012 з Януковичем: що відомо про тимчасового керівника БЕБ – Андрія Пащука

Бюро економічної безпеки України 16 серпня отримали нового тимчасового керівника. Так, до виконань обов'язків директора відомства приступив Андрій Пащук.

До свого призначення він обіймав посаду заступника директора БЕБ. У бюро Пащук працює з листопада 2022 року.

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Пащук буде тимчасово очолювати БЕБ

У БЕБ зазначили, що Андрія Пащука призначили, як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання. Він обійматиме цю посаду, допоки не призначать постійного очільника бюро.

Наразі Пащук здійснюватиме загальну координацію та контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ. До того ж він забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених законом про Бюро економічної безпеки України.



Андрій Пащук став тимчасовим керівником БЕБ / Фото БЕБ

Попри це, український народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що він уже доволі довгий час виконує обов'язки очільника БЕБ. Адже попереднє керівництво БЕБ принаймні з кінця липня 2023 року перебувало у відпустках чи на лікарняних.

Насправді пан Пащук тимчасово виконує обов’язки директора вже десь місяць, але добре, що нарешті є комунікація. Так що зустрічайте нове обличчя нестримних реформ,

– сказав Железняк.

Нардеп також додав, що Пащук з 1997 по 2017 перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Уже у 2012 році він став заступником начальника управління Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Того ж року президент-втікач Віктор Янукович призначив Пащука членом штабу з забезпечення проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу. З 2018 по 2019 він працював у приватних структурах, а з 2019 по 2022 — в апараті РНБО, допоки не пішов у БЕБ.

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