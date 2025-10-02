Голова Правління Укренерго Віталій Зайченко та члени Правління компанії продовжують виконувати свої обов’язки. Таку заяву в компанії зробили на тлі інформації про звільнення Зайченка.

Чому Зайченко та команда продовжують виконувати обов'язки?

Віталій Зайченко залишається на посаді, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Так само обов’язки продовжують виконувати інші члени правління. Разом з цим у компанії повідомили, що головні їхні завдання на сьогодні:

підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду;

ліквідація наслідків уражень енергооб’єктів;

дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України;

захист персоналу і критично важливого устаткування компанії;

конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями.

Цю заяву опублікували після того, як у мережі з’явилася інформація про звільнення Віталія Зайченка.

Що відомо про звільнення Зайченка?

26 вересня стало відомо, що Наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міненерго.

Тоді в ЗМІ повідомляли, що його усунули з посади через невідомі мотиви, а тимчасовим виконанням обов'язків керівника Укренерго займатиметься член правління компанії Олексій Брехт.

28 вересня у Міненерго прокоментували звільнення Зайченка. У заяві йшлося про те, що відомство не отримувало від Укренерго жодних документів щодо питань, які висвічують наразі ЗМІ. Натомість йдеться про зміни у керівництві оператора системи передачі.

