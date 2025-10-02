Чому Зайченко та команда продовжують виконувати обов’язки?
Віталій Зайченко залишається на посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Тариф на передачу електроенергії пропонують підняти: якими будуть ціни
Так само обов’язки продовжують виконувати інші члени правління. Разом з цим у компанії повідомили, що головні їхні завдання на сьогодні:
- підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду;
- ліквідація наслідків уражень енергооб’єктів;
- дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України;
- захист персоналу і критично важливого устаткування компанії;
- конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями.
Цю заяву опублікували після того, як у мережі з’явилася інформація про звільнення Віталія Зайченка.
Що відомо про "звільнення" Зайченка?
26 вересня стало відомо, що Наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Тоді в ЗМІ повідомляли, що його усунули з посади через невідомі мотиви, а тимчасовим виконанням обов'язків керівника Укренерго займатиметься член правління компанії Олексій Брехт.
28 вересня у Міненерго прокоментували звільнення Зайченка. У заяві йшлося про те, що відомство не отримувало від Укренерго жодних документів щодо питань, які висвічують наразі ЗМІ. Натомість йдеться про зміни у керівництві оператора системи передачі.
Що відомо про теперішнього та попереднього очільника Укренерго?
На початку вересня 2024 року Володимира Кудрицького усунули з посади керівника Укренерго. Неофіційно його відставку пов’язують із незавершеними роботами на захисних конструкціях біля підстанцій компанії, що, ймовірно, стало однією з причин проблем з енергопостачанням після масованого російського обстрілу 26 серпня минулого року.
23 червня 2025 року Укренерго очолив Віталій Зайченко. До цього він обіймав посаду головного диспетчера компанії. Зайченко має досвід в управлінні енергосистемою України та синхронізації з енергооб’єднанням ENTSO-E, починаючи свою кар'єру в Укренерго у 1996 році.