Чому Зайченко та команда продовжують виконувати обов’язки?

Віталій Зайченко залишається на посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Так само обов’язки продовжують виконувати інші члени правління. Разом з цим у компанії повідомили, що головні їхні завдання на сьогодні:

підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду;

ліквідація наслідків уражень енергооб’єктів;

дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України;

захист персоналу і критично важливого устаткування компанії;

конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями.

Цю заяву опублікували після того, як у мережі з’явилася інформація про звільнення Віталія Зайченка.

Що відомо про "звільнення" Зайченка?

26 вересня стало відомо, що Наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Тоді в ЗМІ повідомляли, що його усунули з посади через невідомі мотиви, а тимчасовим виконанням обов'язків керівника Укренерго займатиметься член правління компанії Олексій Брехт.

28 вересня у Міненерго прокоментували звільнення Зайченка. У заяві йшлося про те, що відомство не отримувало від Укренерго жодних документів щодо питань, які висвічують наразі ЗМІ. Натомість йдеться про зміни у керівництві оператора системи передачі.

Що відомо про теперішнього та попереднього очільника Укренерго?