Хто очолив Укренерго

Новим очільником став Віталій Зайченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Таке рішення ухвалила Наглядова Рада Укренерго. До фінального етапу відбору крім Зайченка вийшли також Олексій Брехт та Іван Юрик. Відомо, що зараз Зайченко займає позицію головного диспетчера компанії.

Що відомо про Віталія Зайченка

Віталій Зайченко відповідає за централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, координацію паралельної роботи ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E, забезпечення надійної та безперебійної передачі електроенергії від об’єктів генерації до енергопостачальних компаній, дотримання вимог енергетичної безпеки України.

Також він забезпечує планування балансів і режимів роботи ОЕС України.

Віталій Зайченко / Фото Укренерго

Віталій Зайченко має досвід оперативно-диспетчерського управління енергосистемою України в екстремальних умовах роботи: від ізольованого режиму роботи ОЕС України у перші тижні після повномасштабного російського вторгнення – до синхронізації української та європейської енергосистем у розпал війни.

Своє кар’єрне зростання як кваліфікованого спеціаліста розпочав з інженера служби оптимізації електричних режимів Укренерго ще у 1996 році. Брав активну участь у дослідженнях для створення "острова Бурштинської ТЕС" і можливості синхронного об’єднання ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E.

Отримав інженерну освіту за спеціальністю "електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут".

Чому звільнили попереднього очільника Укренерго

У вересні 2024 року стало відомо про звільнення очільника Укренерго Володимира Кудрицького. Імовірно, зняття Кудрицького пов'язано з тим, що захисні конструкції навколо підстанцій Укренерго незавершені. Вважається, що це призвело до перебоїв з енергопостачанням після обстрілу 26 серпня.

Сам чиновник пояснив: представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту і в них не виникло жодних запитань.