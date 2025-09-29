Міністерство енергетики України не отримувало від НР НЕК "Укренерго" жодних документів щодо питань, які висвічують наразі ЗМІ. Йдеться про зміни у керівництві оператора системи передачі.

Що повідомили у Міненерго?

Наголошується, що відомство діє виключно в межах закону та в інтересах країни, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Читайте також Путін допустив співпрацю з Україною та США на ЗАЕС: як відреагували в Міненерго

Станом на сьогодні Міністерство не отримувало від Наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі,

– йдеться у повідомленні Міненерго.

Підкреслюється, що відомство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК "Укренерго" як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства.

Зверніть увагу! У дописі повідомили, що як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах.

Що передувало цим подіям?

У п'ятницю, 26 вересня, Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила з посади голови Віталія Зайченка, а також усіх членів правління. Тепер НКРЕКП прагне перевірити законність цих звільнень, про що йдеться у заяві.

Раптові кадрові рішення щодо голови та членів Правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону,

– йде мова у повідомленні.

Зауважте! Також у тексті наголосили, що жодні зміни у складі керівництва не можуть ставити під загрозу стійкість та роботу енергосистеми, а подібні звільнення створили небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

Що відомо про очільника Укренерго?