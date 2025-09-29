Что сообщили в Минэнерго?

Отмечается, что ведомство действует исключительно в рамках закона и в интересах страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

По состоянию на сегодня Министерство не получало от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по вопросам, которые фигурируют в СМИ относительно изменений в руководстве оператора системы передачи,

– говорится в сообщении Минэнерго.

Подчеркивается, что ведомство неуклонно придерживается всех принципов корпоративного управления и уважает статус Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" как независимого органа, который должен действовать в рамках украинского законодательства.

Обратите внимание! В заметке сообщили, что как акционер компании, Министерство энергетики действует исключительно в рамках закона и в интересах обеспечения стабильности и энергетической безопасности страны, что является наивысшим приоритетом в текущих условиях.

Что предшествовало этим событиям?

В пятницу, 26 сентября, Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил с должности председателя Виталия Зайченко, а также всех членов правления. Теперь НКРЭКУ стремится проверить законность этих увольнений, о чем говорится в заявлении.

Внезапные кадровые решения в отношении председателя и членов Правления НЭК "Укрэнерго" выглядят как нарушение правил сертификации, что требует дополнительного изучения. Такое развитие событий поставит под угрозу доверие международных партнеров и подвергает опасности импорт электроэнергии накануне отопительного сезона,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Также в тексте отметили, что никакие изменения в составе руководства не могут ставить под угрозу устойчивость и работу энергосистемы, а подобные увольнения создали опасный управленческий вакуум в компании и поставило под сомнение ее способность обеспечивать эффективное руководство системой передачи.

