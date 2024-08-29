Коли у 2024 році учні та вчителі відзначатимуть День знань
До старту нового навчального року залишилося кілька днів. Тож учні вже відвикають від відпочинку та готуються до здобуття нових знань.
Навчальний рік 2024 – 2025 розпочнеться 2 вересня. Освітній процес триватиме офіційно до 30 червня 2025 року, зазначає Освіта 24. Цьогоріч тривало чимало дискусій щодо того, чи розпочинати навчання швидше – у серпні. Однак посадовці не погодили таку ідею.
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На який день "випадає" 1 вересня
Традиційно 1 вересня в Україні відзначають День знань. Саме це день знайомства першокласників зі школою та початок нового шкільного року для інших учнів. У цей день звучить для учнів, учителів та батьків перший дзвоник.
Цьогоріч 1 вересня випадає на неділю. Формат проведення святкової лінійки кожна школа може затверджувати самостійно. У цілях безпеки участь учнів в урочистих заходах чимало шкіл має намір мінімізувати. Рекомендують не проводити масових заходів.
Все ж, до прикладу, у Тернополі кілька шкіл урочистості таки організовують 1 вересня.
Навчання ж у школах України розпочнеться у понеділок, 2 вересня.
- Раніше ми інформували про те, коли стартує навчання у школах Києва та у якому форматі здобуватимуть освіту учні. Про це читайте за посиланням.