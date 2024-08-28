Навчальний рік в закладах освіти столиці розпочнеться 2 вересня. Триватиме до 30 червня 2025 року.

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Як вчитимуться діти у Києві

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що до 950 закладів освіти підуть загалом 372 тисячі учнів та вихованців: до дитсадків – майже 58 тисяч дітей, у школи – 281 тисяча учнів.

В умовах воєнного стану нашим пріоритетом є безпека кожного учасника освітнього процесу – і учнів, і вчителів та всіх, хто забезпечує процес навчання,

– наголосив посадовець.

Для цього місто впроваджує комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища". Так, Муніципальна охорона столиці забезпечить фізичну охорону всіх шкіл. Всі освітні установи Києва обладнали тривожними кнопками: вони перебувають під цілодобовою пультовою охороною. Також у закладах освіти столиці впроваджують системи відеонагляду та охоронної сигналізації і встановлюють високошвидкісний інтернет.

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Начальник КМВА Сергій Попко у своєму телеграм-каналі повідомив, що основною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна. У такому разі заклад освіти має мати укриття. Але в окремих випадках також можна впровадити дистанційну, змішану та інші форми, передбачені законодавством України.