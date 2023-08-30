День знань вже на порозі: як організувати незабутнє свято батькам і дітям

1 вересня пів мільйона учнів, які повертаються на очне навчання, зберуться на святкові лінійки. Інші українські школярі зможуть доєднатися до урочистостей у День знань дистанційно.

24 Канал зібрав сценарії, які ви сміливо можете втілити у життя 1 вересня. Як цікаво організувати шкільне першовересневе свято, читайте далі.

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Сценарії свята на 1 вересня

Цей сценарій містить цікаву структуру проведення урочистої лінійки, присвяченої Дню Знань. У ньому ви знайдете і вірші, і навіть театралізовані виступи казкових героїв. Сценарій стане в пригоді педагогам-організаторам.