Перетворіть навчання у захопливу гру: як легко вивчити назви українських місяців

Життя українців завжди було пов'язане із природними явищами й господарською діяльністю. Тож не дивно, що наш календар з місяцями став відображенням цієї діяльності та традицій.

А місяці у цьому календарі отримали дуже подібні назви. Як вивчити назви 12 місяців українською, читайте далі.

Дивіться також Ніби показ мод: які незвичні слова описують весь колорит Дня вишиванки у Галичині

Як вивчити 12 українських місяців?

Українські назви місяців стали офіційними в нашій мові у XIX – XX століттях. Тоді вони витіснили латинські форми, поширені в інших слов'янських мовах. Мовознавці зазначають, що українські назви місяців мають досить прозоре значення і чітке мотивування: всі вони пов'язані з певними явищами природи та господарською діяльністю.

Також згадаємо про порівняння місяців з іншими мовами. У східних слов'ян, як і в інших слов'янських народів, існували різні системи найменувань місяців, що базувалися на латинських найменуваннях. В українській літературній мові довгий час не існувало єдиної системи назв місяців: використовували старі назви паралельно з новими. Сучасна система утворилася не раніше ніж у XVI столітті.

Науці відомі різні системи назв місяців, які використовували у країнах Європи, зокрема і в давньоруській державі. Однією з найдавніших була, очевидно, система назв місяців за числовими знаками: perwnik (перший), druinik (другий), tretnik (третій). Ці назви згодом витіснили латинські найменування: ianuarius, februarius, martius, арrilis, maius, іunius, iulius, augustus, september, october, november, december.

Однак іноземцям часто вивчити назви 12 місяців українською буває складно. Причина криється у тому, що не є подібними до європейських. Останні походять з латиниці. Однак, аби запам'ятати місяці українською, варто вдатися до асоціацій та спостережень. Зокрема, з явищами природи та погодою.

Які є методики запам'ятовування місяців?

Якщо ви думаєте, як швидко вивчити місяці українською, обирайте саме метод асоціацій з додаванням слів-ключів. Вони можуть бути різними. Найкраще підійде для запам'ятовування нищенаведений асоціативний ряд.

Грудень – грудка, Різдво; січень – сніг, Новий рік; лютий – люто, сильні морози; березень – береза, квітень – квіти, квітнуть дерева; травень – трава; червень – червоно чи черв'як; липень – цвіте липа; серпень – серп, жнива; вересень – квітне верес; жовтень – жовтіє листя; листопад – опадає листя з дерев.

При цьому варто звертати увагу загалом на сезони і місяці українською мовою під час вивчення. А ще краще – спочатку варто звернути увагу саме на сезони – зима, весна, літо, осінь.

Які є мнемонічні правила для вивчення місяців?

Серед вправ, які полегшують запам'ятовування – також мнемонічні фрази. Це речення чи віршики, на початку яких літера, з якої починається назва місця. Вони полегшують запам'ятовування та збільшують обсяг пам'яті шляхом створення штучних асоціацій. Так можна вчити правила української мови, кольори веселки і назви місяців.

Наприклад, можете спочатку врахувати послідовність місяців і запам'ятати перші літери назв місяця – С, Л, Б, К, Т, Ч, Л, С, В, Ж, Л, Г. Також підібрати під ці літери слова і віршики.

Сильний Лев Біжить Квітучим Трав'яним Чарівним Лугом Серед Вечірньої Жаркої Літньої Гори.

Солом'яна Лялька Бере Краску Та Чарує, Луки Світяться Вишнями, Жук Листя Гризе.

Дивіться також Не "обезболюючі" і "прививка": як правильно українською говорити про медицину та лікування

Які секрети ефективного вивчення місяців українською для дітей?

Мовознавці також радять зважати на поради для дітей щодо вивчення українських місяців. Фахівці при цьому рекомендують вивчати назви місяців з дітьми якомога раніше. Зокрема, звертати увагу на зміну сезонів та вигляд природу. Наприклад: квітнуть дерева, трава цвіте, цвіте липа, жовтіє листя, а потім і падає.

Чудовий спосіб для запам'ятовування також – вивчити місяці року у віршах. Зокрема, це буде корисним для дошкільнят та учнів початкових класів. Вірші допоможуть дітям не лише легше запам'ятати назви місяців, а й і їхню послідовність у році. Малечі легше запам'ятати назви місяців українською мовою у віршиках, адже тут є асоціації з явищами, кольором чи рослинами.

Наприклад:

Січень січе,

Лютий лютує,

Березень плаче,

Квітень квітує.

Травень під ноги

Стелить травицю.

Червень складає

Сіно в копиці.

Липень медовий

Бджілок чарує.

Серпень чудовий

Булки дарує.

Вересень трусить

Груші в садочку.

Жовтень гаптує

Клену сорочку.

Йде листопад,

Застеля килими.

Грудень надходить —

Початок зими.

Також варто звертати увагу на вірші та рими про місяці року.

У січні сніг мете,

Лютий носик обпече.

В березні весна приходить,

А у квітні все вже родить.

У травні квіти зацвітають,

В червні ягоди збирають.

У липні сонце дуже гріє,

Серпень ниви золотіє.

В вересні шкільні дзвінки,

Жовтень фарби нам несе.

Листопад – листки летять,

А грудень – зима вже знову в нас!

Дивіться також Не кажіть "Германія": як правильно назвати цю країну українською

Як вивчити назви місяців у календарі?

Для кращого запам'ятовування та вивчення розкладу місяців допоможуть й ігри для вивчення 12 місяців. Також – казки та історії про місяці.

Наприклад, підійде гра "Не помились". Дітям пропонують у разі погодження із твердженням плескати в долоні. Якщо ж вони не погоджуються – тупотять ногами.

Взимку ми одягаємо теплі рукавички, шарф і шапку.

Весною дерева скидають листя.

Восени жовтіють листочки.

Влітку падає дощик.

Взимку летять сніжинки.

Весною навколо все зеленіє.

Влітку дуже спекотно.

Весною квітнуть дерева.

Взимку ми катаємося на ковзанах.

Також можна запропонувати дітям "Казкову мудрість". Казка розповідає про фею Заметільку, яка разом із друзями намагається повернути зиму до лісу. Вони проходять всі пори року, щоб знайти Сонцегрія, який викрав чарівну паличку Заметільки. Друзі показують чарівнику, що кожна пора року важлива і неповторна. Історія навчає, що природа має свій порядок, і кожна пора року потрібна, адже всі вони по-своєму прикрашають наш світ.

Дуже ефективним методом також є пісні для запам'ятовування місяців. Варто лише запропонували малечі веселу та повчальну пісню, у кожному куплеті якої – свій настрій, кольори та пори року. А цікаві персонажі, музика й позитив створюють неймовірну атмосферу радості й навчання.

Такі цікавинки легко можна інтегрувати в уроки для запам'ятовування місяців.

Весела пісня вивчення 12 місяців українською: відео

Також варто запропонувати дітям відеоуроки про місяці українською. Зокрема, грамотні пояснення із соцмереж.

Відеоуроки про місяці українською для дітей

Ці поради полегшать вашій дитині вивчення назв місяців та зроблять цей процес захопливою навчальною пригодою.