Кобіти на обцасах і зі шмінкою: як у Львові відзначають 8 березня
- У Львові 8 березня жінки часто йдуть на прогулянку на площу Ринок, а потім у ресторан на каву та десерти.
- Особливо у Міжнародний жіночий день.
- У цей день вони одягаються елегантно, ходять на підборах і з макіяжем.
- Детальніше – читайте у нашій добірці.
8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Львів – не виняток.
Тільки про святкування "8 марта" не згадуйте, бо радянські традиції тут давно забули і згадувати не хочуть. А як про свято розповісти словами з галицької говірки, підкаже Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
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Як у Львові жінки святкують 8 березня
У двадцять першій добірці розкажемо, зокрема, кого на вулицях Львова можна побачити 8 березня.
Часто в цей день чимало кобіт і маланок виходить на шпацірґанґ на площу Ринок. Ну а потім йдуть в ресторацію на каву і пляцки.
- кобі́та – жінка (заміжня);
- рестора́ція – ресторан;
- шпацірґанґ – прогулянка;
- маланка – молода дівчина;
Часто одіті в ґалантний анцуґ, особливо в соконки, взуті в ладні мешти на обцасах. На губах – шмінка.
- ґалантний – елегантний;
- анцуґ – одяг;
- соконка, суконка – сукенка;
- шмінка – помада;
- ме́шти – туфлі;
- обца́си – підбори;
Жінка на шпильках йде по львівській бруківці / Prolviv.com
Йдуть собі попашталакати і потицувати з колєжанками. Ну або – як без того – пописуватися перед ними новими берелками.
- колєжа́нка – колега жіночої статі;
- паштала́кати – теревенити;
- тицувати – жартувати;
- пописуватися – хизуватися;
- бере́лка – прикраса;
Та шо там кобіти і маланки – в цей день навіть мамці з фризурами, намальованими пазногцями і в капцилі́ндері.
- мамця – приємна старша жінка;
- фризу́ра – зачіска;
- пазно́гці – нігті;
- капцилі́ндер – капелюх;
Пані у Львові /скриншот відео Ніколаса Карми
Ну а як хто святкує "8 марта", то кажуть, шо то – римунда.
- риму́нда – зла жінка;
- комерс – забава;
Отак по-скромному – без всяких "парадів". Бо комерсів тепер ніхто не влаштовує – не той час.
Зверніть увагу! 8 березня – це про права людини та боротьбу, зокрема жінок, за ці права. А не про весну, красу і жіночність, як пропагували у Радянському Союзі.