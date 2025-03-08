Кобіти на обцасах і зі шмінкою: як у Львові відзначають 8 березня

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Львів – не виняток.

Тільки про святкування "8 марта" не згадуйте, бо радянські традиції тут давно забули і згадувати не хочуть. А як про свято розповісти словами з галицької говірки, підкаже Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Цікаво Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом

Як у Львові жінки святкують 8 березня

У двадцять першій добірці розкажемо, зокрема, кого на вулицях Львова можна побачити 8 березня.

Часто в цей день чимало кобіт і маланок виходить на шпацірґанґ на площу Ринок. Ну а потім йдуть в ресторацію на каву і пляцки.

кобі́та – жінка (заміжня);

рестора́ція – ресторан;

шпацірґанґ – прогулянка;

маланка – молода дівчина;

Часто одіті в ґалантний анцуґ, особливо в соконки, взуті в ладні мешти на обцасах. На губах – шмінка.

ґалантний – елегантний;

анцуґ – одяг;

соконка, суконка – сукенка;

шмінка – помада;

ме́шти – туфлі;

обца́си – підбори;



Жінка на шпильках йде по львівській бруківці / Prolviv.com

Йдуть собі попашталакати і потицувати з колєжанками. Ну або – як без того – пописуватися перед ними новими берелками.

колєжа́нка – колега жіночої статі;

паштала́кати – теревенити;

тицувати – жартувати;

пописуватися – хизуватися;

бере́лка – прикраса;

Та шо там кобіти і маланки – в цей день навіть мамці з фризурами, намальованими пазногцями і в капцилі́ндері.

мамця – приємна старша жінка;

фризу́ра – зачіска;

пазно́гці – нігті;

капцилі́ндер – капелюх;



Пані у Львові /скриншот відео Ніколаса Карми

Ну а як хто святкує "8 марта", то кажуть, шо то – римунда.

риму́нда – зла жінка;

комерс – забава;

Отак по-скромному – без всяких "парадів". Бо комерсів тепер ніхто не влаштовує – не той час.

Зверніть увагу! 8 березня – це про права людини та боротьбу, зокрема жінок, за ці права. А не про весну, красу і жіночність, як пропагували у Радянському Союзі.