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Освіта Саморозвиток Кобіти на обцасах і зі шмінкою: як у Львові відзначають 8 березня
8 березня, 09:00
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Кобіти на обцасах і зі шмінкою: як у Львові відзначають 8 березня

Марія Волошин
Основні тези
  • У Львові 8 березня жінки часто йдуть на прогулянку на площу Ринок, а потім у ресторан на каву та десерти.
  • Особливо у Міжнародний жіночий день. 
  • У цей день вони одягаються елегантно, ходять на підборах і з макіяжем. 
  • Детальніше – читайте у нашій добірці. 

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Львів – не виняток.

Тільки про святкування "8 марта" не згадуйте, бо радянські традиції тут давно забули і згадувати не хочуть. А як про свято розповісти словами з галицької говірки, підкаже Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Цікаво Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом

Як у Львові жінки святкують 8 березня

У двадцять першій добірці розкажемо, зокрема, кого на вулицях Львова можна побачити 8 березня

Часто в цей день чимало кобіт і маланок виходить на шпацірґанґ на площу Ринок. Ну а потім йдуть в ресторацію на каву і пляцки.

  • кобі́та – жінка (заміжня);
  • рестора́ція – ресторан;
  • шпацірґанґ – прогулянка;
  • маланка – молода дівчина;

Часто одіті в ґалантний анцуґ, особливо в соконки, взуті в ладні мешти на обцасах. На губах – шмінка.

  • ґалантний – елегантний;
  • анцуґ – одяг;
  • соконка, суконка – сукенка;
  • шмінка – помада;
  • ме́шти – туфлі;
  • обца́си – підбори;


Жінка на шпильках йде по львівській бруківці / Prolviv.com

Йдуть собі попашталакати і потицувати з колєжанками. Ну або – як без того – пописуватися перед ними новими берелками.

  • колєжа́нка – колега жіночої статі;
  • паштала́кати – теревенити;
  • тицувати – жартувати;
  • пописуватися – хизуватися;
  • бере́лка – прикраса;

Та шо там кобіти і маланки – в цей день навіть мамці з фризурами, намальованими пазногцями і в капцилі́ндері.

  • мамця – приємна старша жінка;
  • фризу́ра – зачіска;
  • пазно́гці – нігті;
  • капцилі́ндер – капелюх;


Пані у Львові /скриншот відео Ніколаса Карми

Ну а як хто святкує "8 марта", то кажуть, шо то – римунда.

  • риму́нда – зла жінка;
  • комерс – забава;

Отак по-скромному – без всяких "парадів". Бо комерсів тепер ніхто не влаштовує – не той час.

Зверніть увагу!  8 березня – це про права людини та боротьбу, зокрема жінок, за ці права. А не про весну, красу і жіночність, як пропагували у Радянському Союзі. 