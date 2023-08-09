800 вчителів початкових класів пройшли сертифікацію та отримають надбавку: це половина учасників

9 серпня 2023, 11:40
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Джерело:

Освіта.ua

Завершився третій етап сертифікації вчителів молодших класів. Скласти фінальний іспит змогли далеко не всі педагоги.

Майже 2 тисячі вчителів початкових класів намагалися пройти сертифікацію. Успішно пройти всі етапи змогли далеко не всі. 

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Скільки вчителів пройшли сертифікацію 

Цьогоріч пороговий бал складання сертифікації складав 114. Максимально можливий бал – 140. 

Після третього етапу, який передбачав вивчення практичного досвіду, подолати пороговий бал вдалося для понад 800 вчителів. Це 59% від усіх учасників сертифікації, які подавали заявку у 2023 році. 

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На третьому етапі максимальну кількість балів вдалося набрати 46 вчителям. 

Що дає сертифікація для вчителів: 

  • доплата до ставки у розмірі 20%;
  • сертифікація прирівнюється як проходження атестації;
  • присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.
Автор: Ярослав Сиваківський