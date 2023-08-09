Майже 2 тисячі вчителів початкових класів намагалися пройти сертифікацію. Успішно пройти всі етапи змогли далеко не всі.
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Скільки вчителів пройшли сертифікацію
Цьогоріч пороговий бал складання сертифікації складав 114. Максимально можливий бал – 140.
Після третього етапу, який передбачав вивчення практичного досвіду, подолати пороговий бал вдалося для понад 800 вчителів. Це 59% від усіх учасників сертифікації, які подавали заявку у 2023 році.
На третьому етапі максимальну кількість балів вдалося набрати 46 вчителям.
Що дає сертифікація для вчителів:
- доплата до ставки у розмірі 20%;
- сертифікація прирівнюється як проходження атестації;
- присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.