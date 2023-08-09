Почти 2 тысячи учителей начальных классов пытались пройти сертификацию. Удачно пройти все этапы смогли далеко не все.
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Сколько учителей прошли сертификацию
В этом году пороговый балл составления сертификации составлял 114. Максимально возможный балл – 140.
После третьего этапа, предполагавшего изучение практического опыта, преодолеть пороговый балл удалось более чем для 800 учителей. Это 59% всех участников сертификации, которые подавали заявку в 2023 году.
На третьем этапе максимальное количество баллов удалось набрать 46 учителям.
Что дает сертификация для учителей:
- доплата к ставке в размере 20%;
- сертификация приравнивается как прохождение аттестации;
- присвоение квалификационной категории или педагогического звания.